Жалий Екатерина Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жалий Иван Фирсович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Жалий Иван Фирсович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Жалий Иван Фирсович
Место жительства
1945
Старые Санжары, Полтавська область
Смерть
Неизвестно