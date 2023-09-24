Жалий Екатерина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жалий Екатерина Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жалий Иван Фирсович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Жалий Александр Иванович

Отец ребёнка: Жалий Иван Фирсович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Жалий Владимир Иванович

Отец ребёнка: Жалий Иван Фирсович

Место жительства
1945
Старые Санжары, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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