село Старые Санжары, село Старые Санжары, Полтавська область (на 2018) — Familio

Старые Санжары

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
275Старые Сенжары (Козельщина), мест. вл. и казач.при р. Ворскле.232569322112425Церквей православных 6. Казачье приходское училище. Сельское Управление. Ярмарок 3. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Старо-Сенжаровская волость
57. Старые Сенжары, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Ворскле, дворов 966, жителей 5150, волостное правление (уездный город в 23 верстах), 5 церкв Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Старо-Сенжаровская волость
1.0Старые Сенжары местечкоСтаро-Сенжаровское крестьян собственников2565599152333332665
1.0Старые Сенжары местечкоСтаро-Сенжаровское козаков25997

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Старо-Сенжаровская волость
местечко Старые-Сенжары

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18927Старі Санжариселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Старосанжарська
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