Жалий Иван Фирсович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
1 класс
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник, к/х 2ая пятилетка
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Жалий Екатерина Макаровна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Жалий Екатерина Макаровна
Попал в плен (военное)
С 1942 по 07.07.1944
Был в плену под г. Белый Сталенской обл. в 1942, находился в лагерях г. Одоша, Борисов. освободился до 1943 г. с 1943 9 сент, по 7 июля находился в парт отряде "130 Могилевской обл до прибытия красно... Показать все
Ранение
С 1944 по 1945
2 раза
Военная служба
08.07.1944
2ой Белорусский фронт в должности стрелка
Военная служба
22.05.1945
Рядовой Стрелок Ново-Санжаровским РВК, Полтавская обл.
Смерть
Неизвестно