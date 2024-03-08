Платонов Флор (Фрол) Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Флор (Фрол) Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1878 ст.

Жена: Платонова Пелагея Дионисиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1878 ст.

Дочь: Платонова Александра Флоровна

Мать ребёнка: Платонова Пелагея Дионисиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1878 ст.

Сын: Платонов Дмитрий Флорович

Мать ребёнка: Платонова Пелагея Дионисиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемники Александр Стефанов Губашев и сельского обывателя дочь девица Александра Дионосиева Миюсова
Рождение ребёнка
17.07.1880 ст.

Сын: Платонов Иоанн (Иван) Флорович

Мать ребёнка: Платонова Пелагея Дионисиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Серова Любовь Флоровна

Мать ребёнка: Платонова Пелагея Дионисиевна

Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Дочь: Платонова Зинаида Флоровна

Мать ребёнка: Платонова Пелагея Дионисиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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