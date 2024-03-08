Платонов Флор (Фрол) Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1878 ст.
Рождение ребёнка
19.03.1878 ст.
Дочь: Платонова Александра Флоровна
Мать ребёнка: Платонова Пелагея Дионисиевна
Рождение ребёнка
23.10.1878 ст.
Сын: Платонов Дмитрий Флорович
Мать ребёнка: Платонова Пелагея Дионисиевна
Восприемники Александр Стефанов Губашев и сельского обывателя дочь девица Александра Дионосиева Миюсова
Рождение ребёнка
17.07.1880 ст.
Сын: Платонов Иоанн (Иван) Флорович
Мать ребёнка: Платонова Пелагея Дионисиевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Серова Любовь Флоровна
Мать ребёнка: Платонова Пелагея Дионисиевна
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Дочь: Платонова Зинаида Флоровна
Мать ребёнка: Платонова Пелагея Дионисиевна
Смерть
Неизвестно