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Платонова Дарья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Иона Федотов

Рождение ребёнка
18.07.1853 ст.

Дочь: Платонова Мария Ионовна

Отец ребёнка: Платонов Иона Федотов

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1857 ст.

Дочь: Платонова Гликерия Ионовна

Отец ребёнка: Платонов Иона Федотов

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.08.1858 ст.

Сын: Платонов Флор (Фрол) Ионович

Отец ребёнка: Платонов Иона Федотов

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.01.1862 ст.

Дочь: Платонова Татьяна Ионовна

Отец ребёнка: Платонов Иона Федотов

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1869 ст.

Сын: Платонов Валериан Ионович

Отец ребёнка: Платонов Иона Федотов

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1873 ст.

Дочь: Платонова Ироида Ионовна

Отец ребёнка: Платонов Иона Федотов

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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