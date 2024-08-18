Платонова Дарья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1853 ст.
Дочь: Платонова Мария Ионовна
Отец ребёнка: Платонов Иона Федотов
Рождение ребёнка
11.05.1857 ст.
Дочь: Платонова Гликерия Ионовна
Отец ребёнка: Платонов Иона Федотов
Рождение ребёнка
16.08.1858 ст.
Сын: Платонов Флор (Фрол) Ионович
Отец ребёнка: Платонов Иона Федотов
Рождение ребёнка
11.01.1862 ст.
Дочь: Платонова Татьяна Ионовна
Отец ребёнка: Платонов Иона Федотов
Рождение ребёнка
27.05.1869 ст.
Сын: Платонов Валериан Ионович
Отец ребёнка: Платонов Иона Федотов
Рождение ребёнка
24.09.1873 ст.
Дочь: Платонова Ироида Ионовна
Отец ребёнка: Платонов Иона Федотов
Смерть
Неизвестно