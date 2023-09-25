Шошина (Панова) Матрона Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панов Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шошин Иван Петрович
Отец ребёнка: Шошин Петр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1880
Сын: Шошин Павел Петрович
Отец ребёнка: Шошин Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.01.1881
Отец ребёнка: Шошин Петр Афанасьевич
Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.07.1884
Дочь: Полшкова (Шошина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Шошин Петр Афанасьевич
Смерть
Неизвестно