Шошина (Панова) Матрона Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шошина (Панова) Матрона Антоновна

Место рождения

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панов Антон

Мать: не указана

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шошин Иван Петрович

Отец ребёнка: Шошин Петр Афанасьевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шошин Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.06.1880

Сын: Шошин Павел Петрович

Отец ребёнка: Шошин Петр Афанасьевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.01.1881

Сын: Шошин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Шошин Петр Афанасьевич

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.07.1884

Дочь: Полшкова (Шошина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Шошин Петр Афанасьевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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