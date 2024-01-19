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Шошин Петр Афанасьевич

Место рождения

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шошин Афанасий

Мать: не указана

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.06.1880

Сын: Шошин Павел Петрович

Мать ребёнка: Шошина Матрона Антоновна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.01.1881

Сын: Шошин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Шошина Матрона Антоновна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.07.1884

Дочь: Полшкова Мария Петровна

Мать ребёнка: Шошина Матрона Антоновна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шошин Иван Петрович

Мать ребёнка: Шошина Матрона Антоновна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шошина Матрона Антоновна

Смерть
Неизвестно
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