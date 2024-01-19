Шошин Петр Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шошин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1880
Сын: Шошин Павел Петрович
Мать ребёнка: Шошина Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
20.01.1881
Мать ребёнка: Шошина Матрона Антоновна
Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.07.1884
Дочь: Полшкова Мария Петровна
Мать ребёнка: Шошина Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шошин Иван Петрович
Мать ребёнка: Шошина Матрона Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шошина Матрона Антоновна
Смерть
Неизвестно