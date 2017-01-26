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Зензюров Валерий Васильевич

Место рождения

Блонь, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

03.04.1956

Дата смерти

26.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1956

Отец: Зензюров Василий

Мать: Зензюрова Фаина Петровна

Блонь, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зензюрова (Аристова) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
04.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зензюрова (Аристова) Татьяна Викторовна

Авсюнино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1989

Сын: Зензюров Константин Валерьевич

Мать ребёнка: Зензюрова (Аристова) Татьяна Викторовна

Авсюнино, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
26.01.2017

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