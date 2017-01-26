Зензюров Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1956
Дата смерти26.01.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1956
Отец: Зензюров Василий
Мать: Зензюрова Фаина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зензюрова (Аристова) Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
25.01.1989
Сын: Зензюров Константин Валерьевич
Мать ребёнка: Зензюрова (Аристова) Татьяна Викторовна
Смерть
26.01.2017