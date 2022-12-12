агрогородок Блонь, агрогородок Блонь, Пуховичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Блонь

Пуховичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Пуховичская волость
337. Блонь, село бывшее владельческое, при реке Цитовке, дворов 86, жителей 776, церковь православная, церковь римско-католическая, школа, торжок в Троицын день и 8 сентя Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Пуховичская волость
Блонь, имение1561462413
Блонь, село1034158460404

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Пуховичский район, Блонский сельсовет
д Блонь1740

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Пуховичский район, Блонский сельсовет
аг. Блонь623
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