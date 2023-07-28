Зензюрова (Аристова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗензюрова (Аристова) Татьяна Викторовна

Зензюрова (Аристова) Татьяна Викторовна

Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

13.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1955

Отец: Аристов Виктор

Мать: Аристова Антонина

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
04.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зензюров Валерий Васильевич

Авсюнино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1989

Сын: Зензюров Константин Валерьевич

Отец ребёнка: Зензюров Валерий Васильевич

Авсюнино, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зензюров Валерий Васильевич