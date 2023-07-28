Зензюрова (Аристова) Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения13.02.1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1955
Отец: Аристов Виктор
Мать: Аристова Антонина
Рождение ребёнка
04.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зензюров Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.1989
Сын: Зензюров Константин Валерьевич
Отец ребёнка: Зензюров Валерий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно