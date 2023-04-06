Безрук Марина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрук Марина Кузьминична

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Место рождения

Селидово

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1916

Дочь: Бондаренко Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Безрук Терентий Антонович

Рождение ребёнка
12.09.1919

Сын: Безрук Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Безрук Терентий Антонович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Курасова Вера Терентьевна

Отец ребёнка: Безрук Терентий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безрук Терентий Антонович

Смерть
Неизвестно
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