Безрук Марина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1916
Дочь: Бондаренко Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Безрук Терентий Антонович
Рождение ребёнка
12.09.1919
Сын: Безрук Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Безрук Терентий Антонович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Курасова Вера Терентьевна
Отец ребёнка: Безрук Терентий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно