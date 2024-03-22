Безрук Терентий Антонович
Место рождения
Дата рождения08.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1899
Отец: Безрук Антоний Симеонов
Мать: Безрук Дария Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.1916
Дочь: Бондаренко Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Безрук Марина Кузьминична
Рождение ребёнка
12.09.1919
Сын: Безрук Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Безрук Марина Кузьминична
Рождение ребёнка
1925
Сын: Курасова Вера Терентьевна
Мать ребёнка: Безрук Марина Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно