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Безрук Терентий Антонович

Место рождения

Антоновка

Дата рождения

08.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1899

Отец: Безрук Антоний Симеонов

Мать: Безрук Дария Михайловна

Рождение ребёнка
13.10.1916

Дочь: Бондаренко Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Безрук Марина Кузьминична

Рождение ребёнка
12.09.1919

Сын: Безрук Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Безрук Марина Кузьминична

Рождение ребёнка
1925

Сын: Курасова Вера Терентьевна

Мать ребёнка: Безрук Марина Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрук Марина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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