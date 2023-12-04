Синельников Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельников Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Синелницын Александр Андреевич

Мать: Синельникова Пелагея Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синельникова Дарья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Синельников Ермолай Алексеевич

Мать ребёнка: Синельникова Дарья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Синельников Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Синельникова Дарья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Синельников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Синельникова Дарья

Смерть
Неизвестно

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