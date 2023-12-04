Синельников Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синельникова Дарья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Синельников Ермолай Алексеевич
Мать ребёнка: Синельникова Дарья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Синельников Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Синельникова Дарья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Синельников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Синельникова Дарья
Смерть
Неизвестно