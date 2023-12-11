Синельникова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Синельников Ермолай Алексеевич
Отец ребёнка: Синельников Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Синельников Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Синельников Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Синельников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Синельников Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно