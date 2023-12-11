Синельникова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Синельников Ермолай Алексеевич

Отец ребёнка: Синельников Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Синельников Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Синельников Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Синельников Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Синельников Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синельников Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
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