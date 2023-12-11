Синельникова Пелагея Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Синельников Яков Александрович
Отец ребёнка: Синелницын Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Синельников Иван Александрович
Отец ребёнка: Синелницын Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Синельников Алексей Александрович
Отец ребёнка: Синелницын Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно