Синельникова Пелагея Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова Пелагея Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Синельников Яков Александрович

Отец ребёнка: Синелницын Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Синельников Иван Александрович

Отец ребёнка: Синелницын Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Синельников Алексей Александрович

Отец ребёнка: Синелницын Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синелницын Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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