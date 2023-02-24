Гудковский Павел Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудковский Павел Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гудковский Александр Павлович

Мать ребёнка: Гудковская Пелагея Тихоновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гудковский Иосиф Павлович

Мать ребёнка: Гудковская Пелагея Тихоновна

Рождение ребёнка
25.12.1908

Дочь: Высоцкая Мария Павловна

Мать ребёнка: Гудковская Пелагея Тихоновна

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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