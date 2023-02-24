Гудковский Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гудковский Александр Павлович
Мать ребёнка: Гудковская Пелагея Тихоновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гудковский Иосиф Павлович
Мать ребёнка: Гудковская Пелагея Тихоновна
Рождение ребёнка
25.12.1908
Дочь: Высоцкая Мария Павловна
Мать ребёнка: Гудковская Пелагея Тихоновна
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно