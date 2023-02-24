Гудковская (Немогаева) Пелагея Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудковская (Немогаева) Пелагея Тихоновна

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Место рождения

род. Минская губерния, г. Харбин, Еманжелинск

Дата рождения

04.05.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

род. Минская губерния, г. Харбин, Еманжелинск
Рождение ребёнка
1900

Сын: Гудковский Александр Павлович

Отец ребёнка: Гудковский Павел Антонович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гудковский Иосиф Павлович

Отец ребёнка: Гудковский Павел Антонович

Рождение ребёнка
25.12.1908

Дочь: Высоцкая Мария Павловна

Отец ребёнка: Гудковский Павел Антонович

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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