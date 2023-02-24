Гудковская (Немогаева) Пелагея Тихоновна
Место рождениярод. Минская губерния, г. Харбин, Еманжелинск
Дата рождения04.05.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
род. Минская губерния, г. Харбин, Еманжелинск
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гудковский Александр Павлович
Отец ребёнка: Гудковский Павел Антонович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гудковский Иосиф Павлович
Отец ребёнка: Гудковский Павел Антонович
Рождение ребёнка
25.12.1908
Дочь: Высоцкая Мария Павловна
Отец ребёнка: Гудковский Павел Антонович
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно