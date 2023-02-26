Наум Иосифов
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Иосиф Фёдоров
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1837
Жена: Фёкла Филимонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1839
Сын: Тит Наумов
Мать ребёнка: Фёкла Филимонова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1842
Сын: Иосиф Наумов
Мать ребёнка: Фёкла Филимонова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно