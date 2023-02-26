Наум Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаум Иосифов

Наум Иосифов

avatar

Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Иосиф Фёдоров

Мать: Феодосия (Федора) Герасимова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1837

Жена: Фёкла Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1839

Сын: Тит Наумов

Мать ребёнка: Фёкла Филимонова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1842

Сын: Иосиф Наумов

Мать ребёнка: Фёкла Филимонова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close