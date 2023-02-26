Фёкла Филимонова
Место рожденияд.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смерти11.07.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Филимон Максимов
Мать: не указана
д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1837
Муж: Наум Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1839
Сын: Тит Наумов
Отец ребёнка: Наум Иосифов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1842
Сын: Иосиф Наумов
Отец ребёнка: Наум Иосифов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.07.1848
д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры