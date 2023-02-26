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Фёкла Филимонова

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Место рождения

д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

11.07.1848

Пол

Женский

Отец

До 1802 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Филимон Максимов

Мать: не указана

д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1837

Муж: Наум Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1839

Сын: Тит Наумов

Отец ребёнка: Наум Иосифов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1842

Сын: Иосиф Наумов

Отец ребёнка: Наум Иосифов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.07.1848
д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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