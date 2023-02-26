Иосиф Фёдоров
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1780
Дата смерти28.07.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808
Сын: Иван Иосифов
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Герасимова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Герасимова
д.Трубки
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Наум Иосифов
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Герасимова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1821
Дочь: Дария Иосифова
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Герасимова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.07.1834
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.