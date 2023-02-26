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Иосиф Фёдоров

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Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1780

Дата смерти

28.07.1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808

Сын: Иван Иосифов

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Герасимова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Герасимова

д.Трубки
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Наум Иосифов

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Герасимова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1821

Дочь: Дария Иосифова

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Герасимова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.07.1834
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
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