Антонова (Яскина (Яськина)) Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Яскина (Яськина)) Мария Павлова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1880

Отец: Яскин Павел Иосифов

Мать: Яскина Дария Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.01.1902

Муж: Антонов Андрей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1902

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Антонов Андрей Николаев

Дмитрово, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1905

Сын: Антонов Николай Андреев

Отец ребёнка: Антонов Андрей Николаев

Дмитрово, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1907

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Антонов Андрей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1909

Сын: Антонов Сергей Андреев

Отец ребёнка: Антонов Андрей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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