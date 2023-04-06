Антонова (Яскина (Яськина)) Мария Павлова
Место рождения
Дата рождения08.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1880
Отец: Яскин Павел Иосифов
Мать: Яскина Дария Филиппова
Бракосочетание
13.01.1902
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1902
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Антонов Андрей Николаев
Рождение ребёнка
23.07.1905
Отец ребёнка: Антонов Андрей Николаев
Рождение ребёнка
27.06.1907
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Антонов Андрей Николаев
Рождение ребёнка
23.09.1909
Отец ребёнка: Антонов Андрей Николаев
Смерть
Неизвестно