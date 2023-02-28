Яскина (Жидкова) Дария Филиппова
Место рождения
Дата рождения23.02.1857
Дата смерти24.09.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1857
Отец: Жидков Филипп Прокопов
Бракосочетание
26.10.1877
Муж: Яскин Павел Иосифов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1878
Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов
Рождение ребёнка
08.07.1880
Дочь: Антонова Мария Павлова
Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов
Рождение ребёнка
22.10.1882
Сын: Яскин Дмитрий Павлов
Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов
Рождение ребёнка
09.04.1884
Сын: Яскин Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов
Рождение ребёнка
23.10.1885
Сын: Яскин Яков Павлов
Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов
Рождение ребёнка
14.12.1886
Дочь: Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов
Рождение ребёнка
22.02.1893
Сын: Яскин Иоанн Павлов
Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов
Рождение ребёнка
07.09.1894
Сын: Яскин Аким Павлов
Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Васильева Анна Павлова
Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов
Рождение ребёнка
13.12.1897
Дочь: Анастасия мл.
Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов
Рождение ребёнка
16.05.1900
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов
Смерть
24.09.1913
Рождение ребёнка
1990
Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов