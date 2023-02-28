Яскина (Жидкова) Дария Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яскина (Жидкова) Дария Филиппова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.02.1857

Дата смерти

24.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1857

Отец: Жидков Филипп Прокопов

Мать: Жидкова Матрона Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.10.1877

Муж: Яскин Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1878

Сын: Яскин Александр Павлов

Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1880

Дочь: Антонова Мария Павлова

Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1882

Сын: Яскин Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1884

Сын: Яскин Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1885

Сын: Яскин Яков Павлов

Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1886

Дочь: Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1893

Сын: Яскин Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1894

Сын: Яскин Аким Павлов

Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Васильева Анна Павлова

Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.12.1897

Дочь: Анастасия мл.

Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1900

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.09.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1990

Сын: Яскин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Яскин Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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