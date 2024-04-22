Василиса Иванова
Место рождения
Дата рождения1775 ст.
Дата смерти05.04.1811 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
17.01.1804 ст.
Сын: Макар Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
01.06.1810 ст.
Сын: Устин Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлев
Взята в деревне Макуровой, из крестьян помещика Степана Григорьева сына Доможирова
Смерть
05.04.1811 ст.
От чахотки