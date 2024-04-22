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Василиса Иванова

Место рождения

Корякино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

05.04.1811 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

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ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Корякино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.01.1804 ст.

Сын: Макар Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.06.1810 ст.

Сын: Устин Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлев

Взята в деревне Макуровой, из крестьян помещика Степана Григорьева сына Доможирова
Смерть
05.04.1811 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки
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