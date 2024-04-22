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Екатерина Иванова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

20.01.1831 ст.

Пол

Женский

Отец

1776 г.р.

Мать

1775 г.р.

Муж

1788 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1796 ст.

Отец: Иван Яковлев

Мать: Василиса Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.02.1818 ст.

Муж: Терентий Григорьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
20.01.1831 ст.
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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