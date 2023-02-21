(Мальцева) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мальцева) Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1927

Сын: Мальцев Петр Степанович

Отец ребёнка: Мальцев Степан Степанович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.12.1930

Дочь: Евгения Степановна

Отец ребёнка: Мальцев Степан Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Степан Степанович

Смерть
1942
Самара, Самара, Самарская область
Городское Самара
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