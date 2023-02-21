(Мальцева) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1927
Отец ребёнка: Мальцев Степан Степанович
Рождение ребёнка
10.12.1930
Дочь: Евгения Степановна
Отец ребёнка: Мальцев Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Городское Самара