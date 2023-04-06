Крестовоздвиженский Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестовоздвиженский Иван Михайлович

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Место рождения

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

05.07.1917

Дата смерти

11.10.1979

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1917

Отец: Крестовоздвижениский Михаил Иванович

Мать: Крестовоздвижениская Мария Александровна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.10.1979
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