Крестовоздвиженский Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестовоздвиженский Александр Михайлович

Место рождения

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Крестовоздвижениский Михаил Иванович

Мать: Крестовоздвижениская Мария Александровна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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