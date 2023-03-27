Крестовоздвижениский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1956
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
05.07.1917
Сын: Крестовоздвиженский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Крестовоздвижениская Мария Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1919
Сын: Крестовоздвиженский Павел Михайлович
Мать ребёнка: Крестовоздвижениская Мария Александровна
Рождение ребёнка
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956