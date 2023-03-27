Крестовоздвижениский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестовоздвижениский Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Крестовоздвижениский Иван

Мать: Крестовоздвиженская Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
05.07.1917

Сын: Крестовоздвиженский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Крестовоздвижениская Мария Александровна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Крестовоздвиженский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Крестовоздвижениская Мария Александровна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Крестовоздвиженский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Крестовоздвижениская Мария Александровна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестовоздвижениская Мария Александровна

Смерть
1956
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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