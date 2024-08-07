(Пожиткова) Марина Нефедовна 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пожиткова) Марина Нефедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

10.01.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Пожитков Нефед Мефодий Иванович

Мать: не указана

Восприемник
22.03.1884 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/117
Смерть
10.01.1886 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/102

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