(Пожиткова) Марина Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти10.01.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Пожитков Нефед Мефодий Иванович
Мать: не указана
Восприемник
22.03.1884 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/117
Смерть
10.01.1886 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/102