Пожиткова Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1873 ст.

Дочь: Мария Мефодиевна

Отец ребёнка: Пожитков Мефодий Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Мефодий Иванович

Смерть
Неизвестно