Зайцева (Винокурова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1878
Рождение ребёнка
20.10.1890
Дочь: Гарнавитова Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Зайцев Гаврила Иванович
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно