Зайцева (Винокурова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Винокурова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.10.1878

Муж: Зайцев Гаврила Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1890

Дочь: Гарнавитова Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Зайцев Гаврила Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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