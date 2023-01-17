Неворотова Неонила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Неворотов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Неворотов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Неворотов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Неворотов Филат Яковлевич
Отец ребёнка: Неворотов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Неворотов Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Неворотов Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Сеткуловка, Муромцевский муниципальный район, Омская область