Неворотова Неонила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотова Неонила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Неворотов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Неворотов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Неворотов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Неворотов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Неворотов Филат Яковлевич

Отец ребёнка: Неворотов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Неворотов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Неворотов Яков Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неворотов Яков Михайлович

Смерть
Неизвестно
Сеткуловка, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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