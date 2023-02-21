Неворотов Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотов Яков Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Неворотов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Неворотова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Неворотов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Неворотова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Неворотов Филат Яковлевич

Мать ребёнка: Неворотова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Неворотов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Неворотова Неонила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неворотова Неонила Ивановна

Смерть
1846
Сеткуловка, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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