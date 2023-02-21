Неворотов Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Неворотов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Неворотова Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Неворотова Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Неворотов Филат Яковлевич
Мать ребёнка: Неворотова Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Неворотов Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Неворотова Неонила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1846
Сеткуловка, Муромцевский муниципальный район, Омская область