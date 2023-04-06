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Даниленко Николай Петрович

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Место рождения

Беловоды, Сумська область

Дата рождения

12.10.1875

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1875

Отец: Даниленко Петр (Георгиев)

Мать: Даниленко Олимпиада Евфимова

Беловоды, Сумська область
Бракосочетание
До 1899

Жена: Даниленко Александра Васильевна

Военная служба
1905
фельдшер. русско-японская война
Место жительства
1908
Туркестанский край
Место жительства
1911
с. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР.
Рождение ребёнка
24.03.1913

Дочь: Питинова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна

с. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР
Рождение ребёнка
25.08.1915

Дочь: Авсюкова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна

с. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР
ныне Панфиловском районе Чуйской области Кыргызской Республики.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Даниленко Константин Николаевич

Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Даниленко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна

Новопавловка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Полина Николаевна

Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниленко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна

Смерть
1933
Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
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