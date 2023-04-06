Даниленко Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения12.10.1875
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1875
Бракосочетание
До 1899
Военная служба
1905
фельдшер. русско-японская война
Место жительства
1908
Туркестанский край
Место жительства
1911
с. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР.
Рождение ребёнка
24.03.1913
Дочь: Питинова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна
с. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР
Рождение ребёнка
25.08.1915
Дочь: Авсюкова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна
с. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР
ныне Панфиловском районе Чуйской области Кыргызской Республики.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Даниленко Константин Николаевич
Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Даниленко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна
Новопавловка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Полина Николаевна
Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниленко Иван Николаевич
Мать ребёнка: Даниленко Александра Васильевна
Смерть
1933
Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край