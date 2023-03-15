Питинова (Даниленко) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питинова (Даниленко) Лидия Николаевна

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Место рождения

с. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР

Дата рождения

24.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

До 1890 г.р.

Муж

Дети

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1941 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913

Отец: Даниленко Николай Петрович

Мать: Даниленко Александра Васильевна

с. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР
Рождение ребёнка
16.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питинов Иосиф Кузьмич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Бирюкова Раиса

Отец ребёнка: Питинов Иосиф Кузьмич

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питинов Иосиф Кузьмич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питинов Иосиф Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питинов Иосиф Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
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