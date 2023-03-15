Питинова (Даниленко) Лидия Николаевна
Место рожденияс. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР
Дата рождения24.03.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913
с. Чалдовар Беловодский район, Карабалтинская волость КирАССР
Рождение ребёнка
16.06.1938
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Бирюкова Раиса
Отец ребёнка: Питинов Иосиф Кузьмич
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край