Даниленко Петр (Георгиев)
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
08.01.1867
Рождение ребёнка
12.01.1869
Мать ребёнка: Даниленко Олимпиада Евфимова
Рождение ребёнка
02.06.1870
Дочь: Агрипина Петрова
Мать ребёнка: Даниленко Олимпиада Евфимова
Рождение ребёнка
16.09.1871
Мать ребёнка: Даниленко Олимпиада Евфимова
Рождение ребёнка
09.08.1874
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Даниленко Олимпиада Евфимова
Рождение ребёнка
12.10.1875
Сын: Даниленко Николай Петрович
Мать ребёнка: Даниленко Олимпиада Евфимова
Рождение ребёнка
12.09.1878
Мать ребёнка: Даниленко Олимпиада Евфимова
Смерть
Неизвестно