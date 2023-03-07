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Даниленко Петр (Георгиев)

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Место рождения

Беловоды, Сумська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Даниленко Егор (Георгий) Федоров

Мать: Даниленко Аксинья Максимова

Беловоды, Сумська область
Бракосочетание
08.01.1867

Жена: Даниленко Олимпиада Евфимова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
12.01.1869

Сын: Даниленко Павел Петров

Мать ребёнка: Даниленко Олимпиада Евфимова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
02.06.1870

Дочь: Агрипина Петрова

Мать ребёнка: Даниленко Олимпиада Евфимова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
16.09.1871

Сын: Даниленко Михаил Петров

Мать ребёнка: Даниленко Олимпиада Евфимова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
09.08.1874

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Даниленко Олимпиада Евфимова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
12.10.1875

Сын: Даниленко Николай Петрович

Мать ребёнка: Даниленко Олимпиада Евфимова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
12.09.1878

Сын: Даниленко Иоанн Петров

Мать ребёнка: Даниленко Олимпиада Евфимова

Беловоды, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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