Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1928
Сын: Жабчиков Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Рано Умерла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жабчиков Николай Петрович
Мать ребёнка: Рано Умерла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жабчикова Неизвестно
Мать ребёнка: Рано Умерла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рано Умерла
Смерть
Неизвестно