Жабчиков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: Рано Умерла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жабчиков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Жабчикова Не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жабчиков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Жабчикова Не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жабчиков Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Жабчикова Не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жабчиков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Жабчикова Не известно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жабчикова Не известно
Смерть
Неизвестно