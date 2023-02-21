Жабчиков Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабчиков Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: Рано Умерла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабчиков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Жабчикова Не известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабчиков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Жабчикова Не известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабчиков Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Жабчикова Не известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабчиков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Жабчикова Не известно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабчикова Не известно

Смерть
Неизвестно
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