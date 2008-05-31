Рано Умерла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рано Умерла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1928

Сын: Жабчиков Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабчиков Николай Петрович

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жабчикова Неизвестно

Отец ребёнка: Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

Смерть
Неизвестно
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