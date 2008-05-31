Рано Умерла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1928
Сын: Жабчиков Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жабчиков Николай Петрович
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жабчикова Неизвестно
Отец ребёнка: Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр
Смерть
Неизвестно