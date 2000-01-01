Брезгина Прасковья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Любовь Даниловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагимова Зинаида Исаковна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Моховляне
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно