Брезгина Прасковья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брезгина Прасковья Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1921

Отец: Брезгин Данила Егорович

Мать: Брезгина Парасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Любовь Даниловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагимова Зинаида Исаковна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Моховляне
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брезгин Василий Исакович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брезгин Михаил Данилович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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