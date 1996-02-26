Брезгин Данила Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрезгин Данила Егорович

Брезгин Данила Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брезгин Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1921

Дочь: Брезгина Прасковья Даниловна

Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
20.08.1937

Сын: Брезгин Федосей Данилович

Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Моховляне
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брезгин Федор Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брезгин Трофим Данилович

Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гилишева Ираида Даниловна

Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брезгина Парасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брезгин Игорь Данилович

Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close