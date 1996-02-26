Брезгин Данила Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брезгин Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1921
Дочь: Брезгина Прасковья Даниловна
Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
20.08.1937
Сын: Брезгин Федосей Данилович
Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Моховляне
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гилишева Ираида Даниловна
Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Брезгина Парасковья Сергеевна
Смерть
Неизвестно