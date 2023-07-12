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Фекла Иванова

Место рождения

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 16.09.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.09.1827 ст.

Отец: Иван Егоров

Мать: Васса Козьмина

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Петров

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Стефанида Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Петров

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Харитина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Петров

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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