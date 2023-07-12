Фекла Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 16.09.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.09.1827 ст.
Отец: Иван Егоров
Мать: Васса Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Петров
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Стефанида Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Петров
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Харитина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Петров
Смерть
Неизвестно