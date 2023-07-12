Григорий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

17.10.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Стефанида Григорьева

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Харитина Григорьева

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Иванова

Смерть
17.10.1891 ст.