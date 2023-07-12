Григорий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти17.10.1891 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Стефанида Григорьева
Мать ребёнка: Фекла Иванова
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Харитина Григорьева
Мать ребёнка: Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Иванова
Смерть
17.10.1891 ст.