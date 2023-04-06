Ладыгина (Андрианова) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Андрианова) Параскева Иванова

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Место рождения

Романовский, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовский, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.04.1896

Муж: Ладыгин Егор Титов

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 998 (1896)
Рождение ребёнка
02.02.1898

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1078 (1898)
Рождение ребёнка
27.06.1899

Сын: Ладыгин Петр Егорович

Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1121 (1899)
Рождение ребёнка
08.09.1901

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов

Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1901) - д Камардиновка
Смерть
Неизвестно
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