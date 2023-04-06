Ладыгина (Андрианова) Параскева Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1896
Муж: Ладыгин Егор Титов
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 998 (1896)
Рождение ребёнка
02.02.1898
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1078 (1898)
Рождение ребёнка
27.06.1899
Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1121 (1899)
Рождение ребёнка
08.09.1901
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов
Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1901) - д Камардиновка
Смерть
Неизвестно