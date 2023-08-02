Нерсесянц Айк Хубиян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нерсесянц Айк Хубиян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.08.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусенко (Дурасанянц) Ашхен Мартиросовна

Рождение ребёнка
25.11.1918

Дочь: (Нерсесянц, после удочерения Бусенко) Нина Акимовна

Мать ребёнка: Бусенко (Дурасанянц) Ашхен Мартиросовна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
?.08.1919

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