Нерсесянц Айк Хубиян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти?.08.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1918
Дочь: (Нерсесянц, после удочерения Бусенко) Нина Акимовна
Мать ребёнка: Бусенко (Дурасанянц) Ашхен Мартиросовна
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
?.08.1919