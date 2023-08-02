Бусенко (Дурасанянц) Ашхен Мартиросовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусенко (Дурасанянц) Ашхен Мартиросовна

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Место рождения

г. Гадрут, Нагорный Карабах

Дата рождения

15.09.1898

Дата смерти

04.08.1982

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1889 г.р.
1890 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1898

Отец: Дурасанянц (позже Дурасанов) Мартирос Манасович

Мать: Дурасанова (некоторое время Дурасанянц) (Дурасанянц) Сатэник (Софья) Сергеевна

По школьным документам фамилия была Дурасанянц. Возможно, что после переезда в Пятигорск, фамилия была русифицирована.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нерсесянц Айк Хубиян

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Шопина (Бусенко) Мария Акимовна

Отец ребёнка: Бусенко Аким Степанович

Рождение ребёнка
10.11.1915

Сын: Бусенко Николай Акимович

Отец ребёнка: Бусенко Аким Степанович

Рождение ребёнка
25.11.1918

Дочь: (Нерсесянц, после удочерения Бусенко) Нина Акимовна

Отец ребёнка: Нерсесянц Айк Хубиян

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.12.1918

Сын: Бусенко Павел Акимович

Отец ребёнка: Бусенко Аким Степанович

Бракосочетание
18.02.1925

Муж: Бусенко Аким Степанович

Рождение ребёнка
25.11.1925

Сын: Бусенко Анатолий Акимович

Отец ребёнка: Бусенко Аким Степанович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.05.1927

Дочь: Кощуг (Бусенко) Ольга Акимовна

Отец ребёнка: Бусенко Аким Степанович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Бусенко Валерий Акимович

Отец ребёнка: Бусенко Аким Степанович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
04.08.1982
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

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