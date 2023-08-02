Бусенко (Дурасанянц) Ашхен Мартиросовна
Место рожденияг. Гадрут, Нагорный Карабах
Дата рождения15.09.1898
Дата смерти04.08.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1898
Отец: Дурасанянц (позже Дурасанов) Мартирос Манасович
Мать: Дурасанова (некоторое время Дурасанянц) (Дурасанянц) Сатэник (Софья) Сергеевна
По школьным документам фамилия была Дурасанянц. Возможно, что после переезда в Пятигорск, фамилия была русифицирована.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нерсесянц Айк Хубиян
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Шопина (Бусенко) Мария Акимовна
Отец ребёнка: Бусенко Аким Степанович
Рождение ребёнка
10.11.1915
Отец ребёнка: Бусенко Аким Степанович
Рождение ребёнка
25.11.1918
Дочь: (Нерсесянц, после удочерения Бусенко) Нина Акимовна
Отец ребёнка: Нерсесянц Айк Хубиян
Рождение ребёнка
31.12.1918
Отец ребёнка: Бусенко Аким Степанович
Бракосочетание
18.02.1925
Рождение ребёнка
25.11.1925
Сын: Бусенко Анатолий Акимович
Отец ребёнка: Бусенко Аким Степанович
Рождение ребёнка
15.05.1927
Дочь: Кощуг (Бусенко) Ольга Акимовна
Отец ребёнка: Бусенко Аким Степанович
Рождение ребёнка
01.09.1946
Отец ребёнка: Бусенко Аким Степанович
Смерть
04.08.1982
Похороны
Неизвестно