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Шестернин Федор 2 Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

30.07.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Шестернин Борис Отст. Казак Кр. Полуденной Иванов

Мать: Шестернина Варвара Ивановна

Бракосочетание
По 1791

Жена: Шестернина Екатерина Лукьянова

Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
крестьянская дочь
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Вадыренкова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шестернин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова

Рождение ребёнка
12.05.1804

Дочь: Гликерья Федоровна

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова

Рождение ребёнка
23.06.1810

Дочь: Агрипина Федорова

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторина Федосья Федорова

Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова

Смерть
30.07.1830
65 лет
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