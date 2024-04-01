Шестернин Федор 2 Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти30.07.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Бракосочетание
По 1791
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
крестьянская дочь
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Вадыренкова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Шестернин Андрей Федорович
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова
Рождение ребёнка
12.05.1804
Дочь: Гликерья Федоровна
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова
Рождение ребёнка
23.06.1810
Дочь: Агрипина Федорова
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторина Федосья Федорова
Мать ребёнка: Шестернина Екатерина Лукьянова
Смерть
30.07.1830
65 лет