Буторина (Шестернина) Федосья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1838
Рождение ребёнка
10.11.1838
Рождение ребёнка
20.07.1841
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Буторин Николай Казак Кр.Полуденной Алексеев
Рождение ребёнка
28.12.1842
Рождение ребёнка
24.12.1845
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Буторин Николай Казак Кр.Полуденной Алексеев
Рождение ребёнка
17.03.1847
Отец ребёнка: Буторин Николай Казак Кр.Полуденной Алексеев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Буторин Николай Казак Кр.Полуденной Алексеев
Смерть
Неизвестно