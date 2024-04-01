Буторина (Шестернина) Федосья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторина (Шестернина) Федосья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестернин Федор 2 Борисов

Мать: Шестернина Екатерина Лукьянова

Бракосочетание
04.02.1838

Муж: Буторин Николай Казак Кр.Полуденной Алексеев

Рождение ребёнка
10.11.1838

Сын: Буторин Иван Полиц. Прист. Г. Пп, Губернский Секретарь Николаев

Отец ребёнка: Буторин Николай Казак Кр.Полуденной Алексеев

Рождение ребёнка
20.07.1841

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Буторин Николай Казак Кр.Полуденной Алексеев

Рождение ребёнка
28.12.1842

Дочь: Павлова 1, Безсонова 2 Анисья Николаева

Отец ребёнка: Буторин Николай Казак Кр.Полуденной Алексеев

Рождение ребёнка
24.12.1845

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Буторин Николай Казак Кр.Полуденной Алексеев

Рождение ребёнка
17.03.1847

Сын: Буторин Алексей Николаев

Отец ребёнка: Буторин Николай Казак Кр.Полуденной Алексеев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Буторин Никифор Николаев

Отец ребёнка: Буторин Николай Казак Кр.Полуденной Алексеев

Смерть
Неизвестно
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