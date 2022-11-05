Тугов Анатолий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тугов Анатолий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тугов Фёдор Яковлевич

Мать: Тугова Просковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тугова Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тугов Пётр Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тугов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тугов Андрей Анотольевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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