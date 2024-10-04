Тугов Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Тугов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шургучинова (Тугова) Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Тугова Просковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тугова Просковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (Тугова) Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Тугова Просковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тугов Пётр Федорович
Мать ребёнка: Тугова Просковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тугова Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Тугова Просковья Ильинична
Смерть
Неизвестно