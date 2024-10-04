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Тугов Фёдор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Тугов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шургучинова (Тугова) Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Тугова Просковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тугов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Тугова Просковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Тугова) Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Тугова Просковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тугов Пётр Федорович

Мать ребёнка: Тугова Просковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тугова Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Тугова Просковья Ильинична

Смерть
Неизвестно

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